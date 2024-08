Juventus, continuano i contatti per Galeno e Conceicao. Tiago Djalò come contropartita?

La Juventus continua a monitorare la situazione degli esterni del porto. Perché Francisco Conceicao e Galeno sono degli obiettivi sensibili. I biancoblù devono cedere a causa del fair play finanziario e la Juve spera di potere spuntare almeno uno dei due in prestito. Galeno ha 26 anni e costi importanti, mentre il portoghese lievemente di meno, sperando forse di utilizzare Tiago Djalò come carta di scambio per arrivare a lui. Ovviamente è più semplice arrivare a loro lui che a Karim Adeyemi, visto che il Borussia Dortmund continua a chiedere 45-50 milioni per Adeyemi.

La Gazzetta dello Sport spiega che i contatti sono costanti per entrambi, mentre non appare un tema il cambio di allenatore del Porto, cioè da Sergio Conceicao a Vitor Bruno. "Francisco - ha spiegato il nuovo tecnico - viene trattato come qualsiasi altro giocatore. Il suo comportamento è stato esemplare. Sempre in uno spirito di reciprocità. È una risorsa per il club, con molta qualità, e continuerà a fare strada".

Da valutare però l'infortunio che Conceicao ha subito nelle scorse ore. Perché il figlio d'arte non ha giocato nella Supercoppa di Portogallo fra Sporting e Porto, finita 3-4 per i Dragoes dopo che i biancoverdi erano in vantaggio per 3-0 e dominavano la partita. Conceicao si è fermato per una lesione muscolare al gluteo sinistro.