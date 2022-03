Juventus corsara a Firenze, Zuliani: "Strategicamente è stata la partita perfetta"

vedi letture

Il giornalista Claudio Zuliani ospite di Juventus Tv ha commentato così il successo dei bianconeri a Firenze nell’andata della semifinale di Coppa Italia: “La notizia positiva è che con nove assenze importanti siamo riusciti a vincere, facendo una partita di sofferenza aiutandoci e resistendo. Strategicamente è stata una partita perfetta. - continua Zuliani parlando di Cuadrado – In campionato tirò direttamente in porta, mentre questa volta è stato un mezzo tiro che poi è stato deviato in porta. Il suo spunto nel finale, quando gli altri erano stanchi, è stato decisivo creando diverse situazioni pericolose in avanti”.