Juventus, Cristiano Ronaldo rende merito all'Inter: "Scudetto meritatissimo, complimenti a loro"

Con un lunghissimo post sul proprio account Instagram, Cristiano Ronaldo saluta la stagione 2020/21, non senza rendere merito a chi l'ha battuto sul campo, l'Inter di Antonio Conte: "La vita e la carriera di ogni top player sono fatte di alti e bassi. Anno dopo anno affrontiamo squadre fantastiche, con giocatori straordinari e obiettivi ambiziosi, quindi dobbiamo sempre dare il massimo per mantenerci a livelli di eccellenza. Quest'anno non siamo riusciti a vincere la Serie A, complimenti all'Inter per il meritatissimo titolo. Devo comunque dare valore a tutto quello che abbiamo realizzato in questa stagione alla Juventus, sia in termini collettivi che individuali. La Supercoppa Italiana, la Coppa Italia e il trofeo di capocannoniere della Serie A mi riempiono di felicità, soprattutto per le difficoltà che portano con sé, in un Paese dove nulla è facile da vincere".