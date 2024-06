Juventus, Douglas Luiz entro fine giugno: all'Aston Villa 18 milioni e due contropartite

Un colpaccio per la Juventus. Douglas Luiz, uno tra i migliori centrocampisti dell'ultima Premier League, è pronto a trasferirsi a Torino. Con l'Aston Villa è vicina alla definizione una maxi-operazione che comprende altri due calciatori più un conguaglio. La Vecchia Signora, pur di avere il brasiliano, è pronta a cedere ai Villans Weston McKennie e Samuel Illing-Junior più circa 17-18 milioni di euro. A scriverlo è l'edizione odierna di Tuttosport.

L'Aston Villa ha fretta

Da perfezionare gli accordi dei singoli calciatori con i nuovi club, oltre all’entità del conguaglio economico in favore del club inglese. Che, a tal proposito, ha una certa fretta di rientrare nei paletti imposti dal Fair Play Finanziario della Premier League, pena una sanzione in termini di punti ai nastri di partenza del prossimo campionato.

Decisivo il blitz di Giuntoli

Il viaggio di Cristiano Giuntoli a Londra, in una giornata di ieri piuttosto frenetica, è servito a modellare la struttura dell’operazione con l’Aston Villa. Base di partenza, i 65 milioni di valutazione del 26enne brasiliano – 10 reti e 10 assist in 53 partite nell’annata appena conclusa – da parte di Monchi, vecchia conoscenza del pallone italiano nonché attuale ds dei Villans. Una cifra che sarà coperta, come detto, con la doppia contropartita.