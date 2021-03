Juventus, è caccia alle plusvalenze: 166 milioni in un anno. Genoa terzo con 76

La pandemia ha colpito parecchio i ricavi dei club, in particolare di quelli grandi come la Juventus. I bianconeri hanno visto i ricavi contrarsi fino a 406,8 milioni di euro, costringendo a utilizzare le plusvalenze per cercare di non perdere cifre astronomiche. Sono ben 166,6 milioni di plusvalenze da parte dei bianconeri nel 2019-20, anche se queste operazioni non hanno impedito una perdita monstre da 89,2 milioni di euro.

INTER E NAPOLI NON STANNO A GUARDARE - Anche i nerazzurri hanno puntato molto sulle plusvalenze, arrivando a 61,5 milioni di euro in totale. L'altro club che ha venduto molto è stato il Napoli, con 95,8 milioni di euro, ma ha anche speso, chiudendo così il bilancio a solamente 19 milioni di passivo. In realtà il gradino basso del podio arriva dal Genoa: 76 milioni di plusvalenze in un solo esercizio.