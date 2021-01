Juventus, il Real Madrid mette gli occhi su Demiral per la difesa. Altre quattro big alla finestra

Spunta un nome nuovo per la difesa del Real Madrid. Secondo quanto riporta il portale turco Fanatik, infatti, i blancos avrebbero messo nel mirino il centrale della Juventus Merih Demiral in vista della prossima stagione. L'ex Sassuolo non rientra tra i titolari di mister Pirlo (appena 685 minuti giocati finora, distribuiti in 10 presenze) e anche per questo sarebbe monitorato quindi con grande attenzione dal club merengue, oltre che - si legge sulla medesima fonte - da Atletico Madrid, Liverpool, Tottenham e Leicester City.