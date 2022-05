Juventus, incontro fra Bernardeschi ed il suo agente: la questione rinnovo resta in stand by

vedi letture

Missione torinese per Federico Pastorello agente di Federico Bernardeschi. L'ex Fiorentina è in scadenza di contratto con la Juventus, ma la sua volontà è sempre stata quella di rimanere in bianconero. Come riporta Tuttosport ieri il noto procuratore ha fatto tappa a Torino per un incontro col giocatore (oltre che con altri suoi assistiti come Arthur e Berisha, ndr). Al momento non sono comunque da registrare sostanziali passi in avanti, con la situazione che sarà ripresa in mano nei prossimi giorni.