Juventus, Kean osservato speciale: nuovo assalto se il PSG non lo riscatta

La Juventus non perde di vista il rendimento di Moise Kean col PSG, visto che l'attaccante, dopo il periodo negativo all'Everton, è letteralmente esploso segnando ben 17 gol in 31 presenze con i parigini di Pochettino. Il club di Al Khelaifi potrebbe presto riscattarlo, ma se le attenzioni dello sceicco dovessero rivolgersi a punte di ben altro blasone, togliendo spazio al Nazionale azzurro, ecco che la punta farebbe ritorno a Liverpool e a quel punto la Juve tornerebbe alla carica per riportarlo in Serie A. A riportarlo è Tuttosport.