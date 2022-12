Juventus, le possibili sanzioni: in caso di multa salata non ci sarebbe penalizzazione

Il quotidiano Tuttosport parla delle possibili sanzioni per la Juventus nel caso in cui dovesse esserci un processo davanti alla giustizia sportiva per le "manovre stipendi" e per le operazioni fittizie con gli agenti dei calciatori. Le sanzioni previste come noto vanno dalle multe alle penalizzazioni: per il quotidiano, le multe in questione potrebbero essere anche molto pesanti, fino a 5 volte il valore delle somme non corrisposte (solo per gli agenti si parla di circa 8 milioni di euro), ma in tal caso sarebbero incompatibili con penalità di punti, visto che la pena non può essere sproporzionata. Insomma, o multa o penalità in caso di decisioni pesanti, mentre con sanzioni più leggere potrebbero esserci anche entrambe.