TMW Juventus, McKennie al J Medical per i controlli strumentali. Visite anche per altri tre della rosa

Weston McKennie è appena arrivato al J Medical per sostenere gli esami strumentali e capire qualcosa in più sull'infortunio di natura muscolare che lo ha costretto nelle scorse ore a lasciare il ritiro degli Stati Uniti anticipatamente per fare rientro a Torino e sottoporsi così agli accertamenti per conto della Juventus.

Per il centrocampista si teme una lesione muscolare, problema che se confermato lo costringerebbe a saltare diverse delle prossime partite del tour de force alla ripresa dopo la sosta. Oltre allo statunitense, ricordiamo, la Juventus dovrà quasi certamente fare a meno di Teun Koopmeiners per via della frattura leggermente scomposta alla costola, due problemi che ridurranno notevolmente le possibilità di scelta e le rotazioni a centrocampo di Thiago Motta.

Oltre a McKennie, alla clinica della Juventus sono arrivati anche altri giocatori della rosa per quelli che sembrano essere solo dei controlli di routine: nello specifico si tratta di Douglas Luiz, Pierre Kalulu e Khephren Thuram. La squadra bianconera, ricordiamo, alla ripresa del campionato sarà impegnata sabato 19 ottobre alle 20.45 contro la Lazio, quindi tre giorni dopo la sfida Champions con lo Stoccarda subito prima dell'attesissimo derby d'Italia contro l'Inter in programma domenica 27 ottobre alle ore 18 a San Siro.