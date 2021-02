Juventus, McKennie è il miglior marcatore statunitense in Serie A: superato Bradley

Quarto gol in stagione per Weston McKennie che è il miglior marcatore stagionale tra i centrocampisti della Juventus con il gol segnato questa sera contro il Crotone, ma è anche il giocatore statunitense che ha segnato più gol in Serie A superando Bradley che si è fermato a tre gol nella sua carriera in Italia.