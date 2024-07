TMW Juventus, Motta e Giuntoli escono dalla Continassa per salutare i tifosi: le immagini

Giornata particolare per staff e calciatori della Juventus. I gruppi dei tifosi organizzati sono giunti da stamane alla Continassa per caricare la squadra in vista della nuova stagione e dopo averli invocati a lungo, i supporter bianconeri hanno avuto la soddisfazione che cercavano. Thiago Motta e Giuntoli sono infatti usciti dal centro sportivo per salutare i tifosi, come evidente dal video del nostro inviato, e ringraziarli per il grande supporto al nuovo corso bianconero, dimostrato con la 'visita' di oggi. Di seguito le immagini:

Non solo tifosi: anche Elkann alla Continassa da questa mattina

Il presidente di Exor John Elkann, la holding che controlla la Juventus, è arrivato questa mattina nel quartier generale del club bianconero. Nella settimana in cui è ufficialmente iniziata l'avventura con Thiago Motta allenatore, Elkann ha fatto capolino in sede per far visita e parlare col nuovo allenatore e con la squadra che ha iniziato a preparare la nuova stagione (assieme a lui nel centro sportivo del club ci sono anche il presidente Ferrero, l'amministratore delegato Scanavino e il responsabile dell'area sportiva Giuntoli).