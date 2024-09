Juventus, Motta: "McKennie titolare? Mi aspetto tanto da tutti, livello più alto in Europa"

Thiago Motta, tecnico della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal debutto in Champions League contro il PSV Eindhoven: "Grande atmosfera e grande ambiente di calcio da vivere al massimo, da adesso in poi dobbiamo restare concentrati e fare una partita seria contro un avversario al quale piace giocare ma anche a noi per portarla dalla nostra parte".

In Europa si alza il livello?

"Sempre, ogni partita ha la sua storia. Giocando in Europa ti confronti con squadre come il PSV che nel loro campionato riescono a dominare il gioco, bisogna confrontarci sul campo e fare una grande prestazione".

Cosa si aspetta da McKennie?

"Sta bene, gioca, mi aspetto da lui le stesse cose degli altri. Siamo in 11 che devono lavorare insieme senza palla e quando ce l'abbiamo mettere in difficoltà il PSV attaccando soprattutto l'ultima linea, che è quello che ci è mancato nelle ultime partite".

Bisogna servire meglio Vlahovic?

"I ragazzi sanno che nella fase offensiva è compito di tutti, a cominciare dal nostro portiere, portare la palla non solo a Dusan ma anche ai nostri centrocampisti che possono arrivare da dietro per metterli nelle condizioni migliori di colpire".

Le formazioni ufficiali di Juventus-PSV Eindhoven

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Locatelli, McKennie; Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Danilo, Adzic, K.Thuram, Fagioli, Weah, Douglas Luiz, Cabal, Savona, Rouhi, Mbangula. Allenatore: Thiago Motta.

PSV EINDHOVEN (4-3-3): Drommel; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Dams; Til, Schouten, Veerman; Bakayoko, de Jong, Tillman. A disposizione: Schiks, Smolenaars, Lang, Pepi, Mauro Junior, Driouech, Babadi, Land, Bresser, Saibari, Nagalo. Allenatore: Peter Bosz.