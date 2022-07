Juventus, nella lista bianconera torna anche Depay. L'olandese è in uscita dal Barcellona

Memphis Depay torna nella lista bianconera per rinforzare il reparto avanzato. Come riporta Sky Sport, il nome dell'attaccante in uscita dal Barcellona è finito di nuovo sulla scrivania della dirigenza della Juventus.

Il primo obiettivo per l'attacco della Vecchia Signora, in ogni caso, resta Alvaro Morata.