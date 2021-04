Juventus, occhi su Nuno Mendes dello Sporting: chiesta la clausola rescissoria da 70 milioni

La Juventus sta monitorando Nuno Mendes, difensore centrale - ma che all'occorrenza può giocare anche come sinistro - di proprietà dello Sporting Lisbona. La valutazione fatta dal club lusitano è semplice: i 70 milioni della clausola rescissoria, come riporta SportMediaset, ma nell'affare potrebbe anche entrare Jorge Mendes come intermediario della trattativa per i bianconeri.