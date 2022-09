Juventus, Paredes e Di Maria oggi a Firenze fanno le prove generali in vista del PSG

Prima Firenze e poi Parigi, tutto in 72 ore. La Fiorentina, da sempre avversario difficile da digerire per la Juventus, sarà il corposo antipasto prima del debutto in Champions League, dove i bianconeri affronteranno subito la favorita del girone, il PSG di Neymar, Messi e Mbappé. Così per quanto Massimiliano Allegri continui a ripetere che la partita più difficile è sempre la prossima - sottolinea La Gazzetta dello Sport - è inevitabile pensare anche all’impegno di martedì, per gestire risorse ed energie. Firenze sarà però anche l’occasione per testare chi è da poco rientrato e chi invece è appena arrivato: Angel Di Maria e Leandro Paredes, grandi amici e già compagni di squadra a Parigi, si ritroveranno per la prima volta insieme in Serie A, probabilmente dall’inizio, ed è facile che li rivedremo in tandem anche al Parco dei Principi, in uno stadio in cui hanno già esultato tante volte.

