Juventus, Perin: "Sappiamo che dobbiamo fare di più, deve essere un pari costruttivo"

vedi letture

Le parole di Mattia Perin, portiere della Juventus, ai microfoni di DAZN dopo il pareggio del Ferraris con la Sampdoria. "E' un pareggio che ci deve servire per capire dove migliore, alla Juve è importante vincere ma deve essere un pareggio costruttivo. Non abbiamo subito nulla, siamo stati molto solidi dal punto di vista difensivo ed è importante non prendere gol. Siamo una squadra di ragazzi intelligenti e che vogliono vincere e ci metteremo sotto da domani".

Dalla Juventus ci si aspetta qualcosa in più.

"Venire a giocare qui non è mai facile, l'ambiente è molto caldo e la Sampdoria gioca bene e lo ha dimostrato. Bisogna guardare anche le cose da questo punto di vista, sappiamo che dobbiamo fare di più. Faremo di tutto per migliorarci e tirare fuori da questo pari le cose per migliorare. Dobbiamo accettare il risultato e andare avanti".