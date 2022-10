Juventus, Pogba e Chiesa scalpitano: il Polpo continua a sperare nella convocazione col Benfica

Dopo i primi allenamenti col gruppo sono arrivati riscontri positivi per quel che riguarda la condizione di Paul Pogba, scrive Tuttosport. L'obiettivo del Polpo è quello di essere convocato per la sfida Champions col Benfica, anche se difficilmente potrà scendere in campo.

Diversa la situazione di Federico Chiesa che oramai si allena in gruppo da due settimane: l'ipotesi di una convocazione con l'Empoli resta viva, pur senza giocare, anche se un'idea più precisa potrà arrivare dalle 12.30 con la conferenza stampa di Massimiliano Allegri dalla Continassa.