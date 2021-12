Juventus, Rabiot: "Preferisco giocare centrale ma per la squadra mi adatto come ala"

Il centrocampista della Juventus, Adrien Rabiot, ha parlato a -1 dalla gara Champions contro il Malmo anche del suo ruolo e in cosa deve migliorare in un percorso che gli ha riservato anche fischi e critiche dalla piazza bianconera. "Sono un centrocampista centrale, mi adatto però: preferisco giocare centralmente ma posso giocare, per aiutare la squadra, anche sulla fascia".

Quanto ti chiede il gol il mister?

"Devo trovare il gol e fare assist: sarà bene per me e per la squadra, devo fare qualcosa di più in questo senso".