Juventus-Roma, i convocati di Pirlo: out Dybala, Ramsey e Bentancur. C'è Peeters

A poche ore dalla sfida contro la Roma, il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, ha diramato la lista dei convocati per la gara contro la squadra di Fonseca. Attacco cortissimo, coi soli Ronaldo e Morata presenti, mentre a centrocampo sono out Ramsey e Bentancur, il primo per infortunio e il secondo per squalifica:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta.

Centrocampisti: Arthur, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bernardeschi, Kulusevski, Peeters.

Attaccanti: Ronaldo, Morata.