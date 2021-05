Juventus, Ronaldo e quel patto d'onore con Agnelli per liberarsi senza Champions

Cristiano Ronaldo in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League da parte della Juventus, lascerà i bianconeri perché non ha nessuna intenzione di proseguire la carriera in Europa League, competizione che non ha mai onorato nemmeno da ragazzino. Nel suo contratto non ci sono clausole che gli permettano di liberarsi senza qualificazione all'Europa che conta, però ci sarebbe una sorta di "patto d'onore" direttamente col presidente Agnelli che col quinto posto, lo lascerebbe partire. A riportarlo è La Repubblica.