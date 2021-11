Juventus, si complica la pista Tchouameni: alle big europee si aggiunge anche il ricco Newcastle

vedi letture

È sempre più complicata la pista che porta a Aurelien Tchouameni per la Juventus. Il talento francese del Monaco è già nel mirino di tutte le big d'Europa: dal PSG al Bayern Monaco, dal Real Madrid al Chelsea, passando per Liverpool e Manchester City. Se non bastassero queste squadre, come riporta El Nacional, anche il Newcastle si è mosso per il francese. I Magpies forse non hanno il fascino delle altre squadre, ma possono contare su una grande potenza economica che potrebbe far vacillare il Monaco.