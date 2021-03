Juventus, tutti i dirigenti sono in scadenza. Ma è possibile una conferma in blocco

Che fine faranno i dirigenti della Juventus? Se lo chiede Tuttosport che però parla di un rinnovo di massa, con le probabilità che salgono di ora in ora, tanto che sarebbe sorprendente una non conferma. L’eventuale annuncio potrebbe non tardare più di tanto, con Paratici e Cherubini già al lavoro per la prossima stagione. In società tutti sono in scadenza al 30 giugno di quest’anno.