Juventus, un vice e spalla di Vlahovic: da Morata all'idea Muriel, tutte le ipotesi per l'attacco

La Juventus è alla ricerca di un vice-Vlahovic che al contempo possa fare anche da spalla al serbo. Non si molla l'ipotesi Alvaro Morata, ma dall'Atletico Madrid non è mai arrivata alcuna apertura a trattare. In seconda battuta c'è Timo Werner: si studia il colpo in prestito con diritto di riscatto, ma serve un contributo del Chelsea sull'ingaggio. In ultima battuta si propongono Anthony Martial e Luis Muriel, oltre a Memphis Depay. A scriverlo è il Corriere di Torino.