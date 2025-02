TMW Kelly a sinistra, McKennie più alto di Koopmeiners: le idee di Motta verso PSV-Juventus

Domani sera la Juventus va a giocarsi l'accesso agli ottavi di Champions League in Olanda, sul campo del PSV, per la gara di ritorno del playoff. E Thiago Motta sta valutando chi impiegare in una gara così delicata.

Secondo le ultime indiscrezioni, in casa Juventus si va verso scelte sulla linea della continuità, la stessa che è stata adottata a partire dalla fine del mercato di gennaio in poi. E quindi in porta ancora Di Gregorio, con Weah di nuovo chiamato ad adattarsi a terzino e Kelly sulla fascia opposta, mentre al centro si riforma la coppia con Gatti e Renato Veiga. A centrocampo Locatelli e Koopmeiners, che dovrebbe partire più dietro con McKennie deputato invece ad alzarsi sulla linea della trequarti per svariare. Ai lati dell'americano a destra Conceicao, match winner del Derby d'Italia contro l'Inter di domenica sera, e Yildiz a sinistra. Come centravanti nessun dubbio: il terremoto Kolo Muani sarà di nuovo scelto dal 1', con Vlahovic in panchina.

La probabile formazione della Juventus col PSV (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Kelly; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Yildiz; Kolo Muani.