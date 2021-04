Kessié: "Da bambino tifavo Milan. Sarebbe grandioso giocare in Champions con i rossoneri"

Nel corso dell'intervista concessa a SportWeek, il centrocampista del Milan Franck Kessié ha dichiarato: "Sì da bambino tifavo Milan e andavo matto per Shevchenko. Il Milan era anche la mia squadra alla Playstation. Era facile tifare per loro: a quei tempi vincevano tutto. Quando ho indossato per la prima volta la maglia rossonera non ci credevo. Pensai che avrei dovuto sudare per quella maglia, perché del Milan io ero anche tifoso. È quello che cerco di fare a ogni partita. Giocare la Champions col Milan sarebbe grandioso".