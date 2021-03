Ko e stagione compromessa per Kumbulla. Ma niente operazione: ecco il programma della Roma

Brutta tegola per la Roma, che dovrà rinunciare a Marash Kumbulla per diverso tempo. Il difensore albanese, infatti, ha rimediato come detto una lesione al menisco esterno destro. Rientrato dagli impegni in nazionale (ko subito contro Andorra), il suo finale di stagione appare quantomai compromesso anche se - secondo quanto raccolto - l'operazione al momento non è presa in considerazione: la Roma vuole provare a recuperarlo con un mese di lavoro individuale, anche se il recupero appare assai difficile.