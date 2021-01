Kouamé in uscita? Prandelli: "Momenti di confronto poi tutti si rimettono la nostra maglia"

Parlando dei giocatori chiacchierati per quanto concerne il mercato in uscita, il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli in conferenza stampa ha risposto così: "La squadra sta lavorando bene. Non ci sono tensioni particolari. Ovviamente ci sono dei momenti, quando arrivano delle richieste, di confronto dove spieghiamo perché non accettiamo delle proposte. Ma il giorno dopo il calciatore si rimette la nostra bella maglia e torna a lavorare con noi, punto". Il riferimento è chiaramente ai giocatori più richiesti come Pulgar e Kouamé ormai destinati a restare in viola nonostante le richieste di Torino, Verona e Cagliari.