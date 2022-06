Koulibaly alla Juventus? Bagni: "Se i bianconeri sono gli unici a volerlo, rimarrà al Napoli"

A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto l’ex calciatore del Napoli Salvatore Bagni: "Koulibaly non credo andrà alla Juve, se sono l’unica squadra a volerlo allora rimarrà a Napoli. Deulofeu ci sta, buon giocatore, e per me giocherà da esterno. Ostigard è molto giovane e non sarà il titolare, farà il 3/4 difensore. Nandez non mi piace nel centrocampo a due, può fare la mezz’ala e l’esterno.

Simeone? Uno con quella “garra” lo prenderei di corsa. Ai napoletani non farà piacere, ma come alternativa di Osimhen mi piace. Barak è un ottimo giocatore, ma dove lo mettiamo? Gioca al posto di Zielinski,