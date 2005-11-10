Krol vota Italiano per la panchina del Napoli: "Lo stile di gioco di Allegri non mi piace"
Ruud Krol vota Vincenzo Italiano. Il Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo aver salutato Antonio Conte. Dopo aver vinto uno scudetto e dopo un secondo posto, il tecnico salentino saluta la città partenopea. In lizza insieme all'attuale allenatore del Bologna (che ha conquistato l'anno scorso la Coppa Italia) c'è anche Massimiliano Allegri, reduce dall'amarezza per aver visto sfuggire all'ultima giornata la qualificazione in Champions League con il Milan.
E proprio sulla possibilità di vedere in azzurro uno dei due mister, l'ex difensore olandese ha parlato ai taccuini dei giornalisti proprio dallo stadio "Maradona" a margine di un match benefico: "Italiano-Allegri? Il primo - riporta l'edizione odierna de Il Mattino - lo stile di gioco di Allegri non mi piace".