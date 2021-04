Krunic: "Contro la Samp non era il vero Milan. Dopo uno stop ci siamo sempre rialzati"

Il centrocampista del Milan, Rade Krunic, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio dei rossoneri contro la Sampdoria sabato scorso e in vista della gara contro il Parma: "Non siamo stati bravi a gestire la partita, non sembravamo il solito Milan. Mi ha ricordato la gara contro lo spezia, sembrava non volessimo vincere. Ci aspetta una partita tosta adesso, dopo i passi falsi in casa siamo sempre riusciti a vincere fuori. Se arriverà un successo a Parma potrebbe arrivare la svolta definitiva. Siamo secondi e abbiamo tutto nelle nostre mani. Capisco i tifosi che hanno paura dopo tanti anni senza Champions ma siamo tranquilli e daremo sicuramente il massimo".