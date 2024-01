Ufficiale Krunic è un giocatore del Fenerbahce. Il comunicato del Milan e i dettagli della cessione

Il Milan ha ceduto Rade Krunic al Fenerbahce, ora c'è anche l'ufficialità da parte del club rossonero. Il bosniaco vola in Turchia con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, con la cifra che dovrebbe toccare i 5 milioni di euro più bonus eventuali. Una cessione che potrebbe permettere ora a Moncada e agli altri dirigenti di muoversi anche per l'arrivo di un nuovo centrocampista da aggiungere alla rosa di Pioli.

Questo il comunicato del Milan in merito: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di condizioni pattuite, le prestazioni sportive di Rade Krunić al Fenerbahçe Spor Kulübü.

Il Club rossonero augura a Rade le migliori soddisfazioni per la sua nuova avventura".

Con la maglia del Milan Rade Krunic ha collezionato 139 presenze, nelle quali ha segnato tre gol, uno in Champions League, uno in Serie A ed uno in Europa League, vincendo da protagonista anche lo scudetto nel 2022.

L'ultima partita ufficiale giocata da Krunic con la maglia rossonera risale allo scorso 28 novembre, quando la formazione di Stefano Pioli uscì sconfitta dalla sfida di San Siro di Champions League contro il Borussia Dortmund. Da allora, il bosniaco non ha più messo piede in campo