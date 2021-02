Kumbulla ricorda il suo primo gol con la maglia della Roma: "Un giovedì indimenticabile"

Il difensore della Roma Marash Kumbulla ha voluto ricordare il suo primo gol in maglia giallorossa, siglato in Europa League contro lo Young Boys. Questo il post pubblicato su Instagram: "Throwback del mio primo gol in giallorosso. Un giovedì indimenticabile. Forza per oggi ragazzi".