Kvaratskhelia: "Io, Fabian Ruiz e Donnarumma amiamo il Napoli. Inter? Sappiamo che è forte"

Nel media day del Paris Saint-Germain, l'attaccante parigino Khvicha Kvaratskhelia ha parlato così della finale di Champions e del suo percorso per arrivarci, considerando che è a Parigi da pochi mesi: "Non avrei mai immaginato di arrivare qui così rapidamente, sono felice di essere qui e di giocare questa finale, è un sogno. Da Tbilisi a qui è stato un lungo viaggio, ci sono stati momenti difficili ma li ho superati e in ogni carriera di un calciatore è molto importante farlo, porterò sempre la Georgia con me e sono orgoglioso di essere georgiano, voglio aiutare il mio paese. E' difficile per un calciatore georgiano giocare in un grande campionato".

E' vero che guardate le partite del Napoli con Fabian Ruiz?

"Sì le ho guardate, insieme a Gigio anche. Amiamo tutti il Napoli, penso che vinceranno lo Scudetto e sarà una festa meritata per la gente di Napoli".

