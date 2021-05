L'agenda della Samp tra rinnovi e il rischio d'addii pesanti: giovedì la prima tappa

vedi letture

Sono giornate decisive per il futuro della Sampdoria, tra dirigenza e comparto tecnico del club di Massimo Ferrero. Che tra due giorni è atteso a Genova dove arriverà anche l'entourage di Claudio Ranieri. La distanza col tecnico testaccino resta ampia: sullo stipendio ma non soltanto, visto che Ranieri chiede due stagioni, Ferrero ne offre una. La via mediana, uno con opzione sul secondo, al momento non è accettata dallo stesso allenatore e servirà un summit con l'agente per provare a trovare una schiarita.

LE ALTERNATIVE La Samp ha sempre puntato forte su Ranieri per il ciclo blucerchiato e per questo, anche con la dirigenza operativa ma altrettanto in scadenza, non ha approfondito altri discorsi. Lo sta facendo adesso, anche se le trattative sono al momento embrionali. L'ultimo nome filtrato è quello di Roberto D'Aversa, sotto contratto col Parma ma coi ducali che vogliono una nuova guida per ripartire in B.

DIRIGENZA VERSO LA CONFERMA Nei prossimi giorni, con l'arrivo di Ferrero, ci sarà anche il summit decisivo con Carlo Osti e Riccardo Pecini. I due dirigenti hanno trovato la quadra sul progetto legato a mercato, settore giovanile e scouting. E' attesa la firma, con una certezza pesantissima che sta per andare a segno.