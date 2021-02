L'agente di Barrow sicuro: "Il suo futuro è a Bologna, ma deve giocare vicino alla porta"

vedi letture

Luigi Sorrentino, agente dell'attaccante del Bologna Musa Barrow, è stato intervistato da Radio 1909: "Ha sempre avuto le spalle larghe e negli ultimi mesi lo ha confermato. È stato nell’occhio del ciclone e ne è uscito con una doppietta alla quarta partita da punta centrale. Non mi sembra male".

Il suo vero ruolo?

"A Bergamo l’esterno non liha fatto mai. Con la Primavera dell'Atalanta giocava come punta al fianco di Kulusevski, in prima squadra ha fatto la punta unica o ha giocato insieme ad un altro attaccante. Sa fare gol, l'importante è non chiedergli di fare l'Ibrahimovic o il Bierhoff. Deve giocare vicino alla porta, cosa che non è sempre accaduta in questa stagione".

Il futuro di Barrow?

"In estate è stato cercato dal Borussia Dortmund, di recente sono arrivati sondaggi dalla Premier. Ma c'è un ottimo rapporto sia col Bologna che con la città. Il ragazzo sta bene e vuole restare, il suo futuro è a Bologna".