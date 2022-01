L'agente di Eriksen: "Nulla di personale con l'Inter, giocare in Italia sarebbe stato impossibile"

L'agente di Christian Eriksen, Martin Schoots, ai taccuini del De Telegraaf ha parlato del doloroso addio all'Inter del danese, impossibilitato ad usufruire del talento dell'ex Tottenham per motivi regolamentari: "Non si è trattato di nulla di personale: queste normative esistono da decenni, e sono valide per tutti. Già pochi giorni dopo il malore sapevo che tornare a giocare in Italia sarebbe stato sostanzialmente impossibile. Christian è ambizioso e sa di essere sano, sarà lui per primo a parlare dei propri obiettivi, e lo farà molto presto".