TMW L'agente di Pablo Marì ha chiamato? Galliani: "Ci sto parlando, vediamo cosa succede"

Adriano Galliani, ad del Monza, ha parlato ai cronisti presenti prima dell'ingresso all'Assemblea di Lega Serie A, in programma oggi a Milano. Ecco quanto raccolto da TMW: "Il momento del Monza? Ho detto ai miei giocatori che lo scorso hanno la stessa rosa (senza Colpani) ha fatto 25 punti nel girone d'andata. Devono provare a riuscire a fare 25 punti nel girone di ritorno. Questo è l'obiettivo".

C'è qualche giocatore che non se la sente di andare avanti? "Al momento nessun procuratore mi ha chiamato, quindi deduco che al momento tutti se la sentono e vogliono giocarsela… Mancano 19 partite, so bene che è dura e difficile ma dobbiamo provarci".

Neanche il procuratore di Pablo Mari l'ha chiamata? "Sto un po' parlando, vediamo cosa succede. Con i procuratori si parla in generale, questi poi sono i loro mesi per andare a caccia...".

Il procuratore di Insigne l'ha sentito? "Mai sentito, non so chi ha messo in giro questa voce. A parte che ha ingaggi fuori portata. Ci sono tante notizie che non esistono, inutile smentirle".

Gennaio è anche il mese di Galliani, che storicamente ha fatto grandi colpi. Come pensa di rinforzare il Monza? "Ci penso...".

Dispiaciuto delle polemiche sull'intitolazione del Brianteo a Berlusconi? "Argomento delicato che preferisco non affrontare. Ci sono state dichiarazioni ieri sera e valuteremo come Fininvest come rispondere, sono cose pazzesche".

Come accoglierà Palladino lunedì? "Bene, lo devo ringraziare come lui deve ringraziare me. Io perché l'ho scoperto, lui perché ha fatto due anni meravigliosi. Se qualcuno non avesse avuto il coraggio di dargli la prima squadra del Monza non sarebbe andata così, poi Palladino ha risposto alla grande con due stagioni meravigliose. Ripeto, l'anno scorso ho corteggiato Palladino molto più di mia moglie ma non sono riuscito a trattenerlo...".