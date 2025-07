L'altra Juventus presente al raduno: per Gil Puche e Pietrelli arriva il salto in prima squadra?

L'edizione odierna di Tuttosport torna sull'ultimo caso scoppiato all'interno della Juventus, ovvero il mancato arrivo di Douglas Luiz al raduno bianconero andato in scena nella giornata di ieri. Il brasiliano è assente ingiustificato e ci saranno dei provvedimenti disciplinari. È una rottura ormai insanabile - si legge - l’ennesimo nodo intricatissimo da sciogliere sul mercato.

Tra gli assenti, questa volta giustificati, anche Chico Conceicao e Jonathan David. Il portoghese gode di qualche giorno extra di ferie, tornerà lunedì. L’attaccante canadese, invece, alle prese con le ultime pratiche burocratiche da sbrigare, inizierà ad allenarsi questo pomeriggio.

Infine, tra i convocati del primo giorno, c’erano anche Gil Puche e Alessandro Pietrelli, direttamente dalla Next Gen, come anche il portiere Giovanni Garofani, che era già presente in rosa per il Mondiale per Club. I primi due sono i candidati di quest’anno al salto definitivo di categoria: queste settimane di precampionato serviranno a Tudor per testarli e prendere una decisione. Tra doppie sessioni e lavoro negli uffici della sede, la giornata è stata ricca di impegni. L’obiettivo è che per l’inizio del ritiro in Germania, il 2 agosto, dopo l’amichevole contro la Reggiana, la Juve somigli un po’ di più alla sua versione definitiva.