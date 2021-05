L'ambizioso Parma cambia tecnico: Ribalta delinea l'identikit. Pochi indizi e qualche suggestione

Salutato ufficialmente Roberto D’Aversa, il Parma ha un identikit chiaro per il prossimo allenatore. Lo ha delineato Javier Ribalta, Managing Director Sport dei crociati, nella conferenza di questo pomeriggio: non importa se italiano o straniero (ma la possibilità estera è da tenere in considerazione), conta solo che abbia una certa visione di calcio e di club. Sulle ambizioni, pochi dubbi: ci sono a sufficienza. Ecco perché, pur avendo escluso pubblicamente offerte per un tecnico di A come Vincenzo Italiano, è tra nomi di alto livello che i crociati potrebbero pescare. Quasi impossibile arrivare a Juric, nelle settimane scorse si sono fatti i nomi di Grosso e Oddo ma non è detto che siano in prima fila. Una suggestione non da poco, visti i trascorsi, porta a Fabio Cannavaro, campione del mondo come del resto anche Filippo Inzaghi.