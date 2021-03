L'appello di Bonucci: "Juve, domani nessuna frenesia. Si può segnare anche al 90esimo"

Con che spirito scenderete in campo domani? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Leonardo Bonucci, difensore della Juventus che alla vigilia della sfida contro il Porto, ritorno degli ottavi di finale di Champions League, ha risposto così: "Scenderemo in campo con lo spirito che contraddistingue la Juventus, vogliamo portare a casa la vittoria con umiltà e rispetto per gli avversari, ma sappiamo che con sacrificio e voglia di lottare si può arrivare a ottenere grandi risultati. Domani sera bisognerà essere attenti, non farci prendere dalla voglia di arrivare al gol a tutti i costi, si può segnare anche all'ultimo minuto. Sappiamo che il Porto non verrà qui a difendere il risultato dell'andata ma se la giocherà".

