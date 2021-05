L'appello di Evra a Marotta: "Torna alla Juve. L'Inter non ha la regolarità dei bianconeri"

vedi letture

L'ex Juventus Patrice Evra è sempre molto sui social. L’ex laterale della Juventus, sul proprio profilo Instagram, ha chiesto a Giuseppe Marotta di tornare in bianconero, evidenziando anche le differenze tra la Vecchia Signora e il club nerazzurro: "L'ho già detto chi è che deve tornare ma anche Beppe Marotta, non farmi arrabbiare, torna a casa… uno Scudetto, Conte va via, vanno via i giocatori… non è la Juve. Non c’è la regolarità della Juve. Quindi, voglio bene anche a quelli che gufano ma la Vecchia Signora non molla mai”, ha concluso.