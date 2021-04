L'arrivo di Saputo e l'incontro con Mihajlovic: il Bologna ha messo in preventivo tre 'sacrificabili'

L'edizione oggi in edicola fa il punto tra presente e futuro del Bologna. Joey Saputo tornerà in Italia dopo oltre un anno e lo fa per ridare il là ai lavori sullo Stadio. Un arrivo atteso da tutti, dalla piazza e dalla dirigenza che aspetta una conferma fisica sugli investimenti. Come già emerso, parlerà anche con Sinisa Mihajlovic con cui discuterà del contratto e del futuro.

I 'sacrificabili' Repubblica Bologna fa il punto anche su quelle che sono le prospettive della rosa e racconta che per finanziare le perdite stagionali servirà cedere qualche gioiello come Tomiyasu, Svanberg e Orsolini.