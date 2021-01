L'Atalanta si affida a Luis Muriel: colombiano da record, 8 gol nelle ultime 8 partite

Luis Muriel sta vivendo un momento di forma straordinario. L'attaccante colombiano ha infatti segnato 8 gol nelle ultime 8 partite: dal match con la Roma il calciatore nerazzurro ha segnato in ogni partita, compresa la Coppa Italia. L'unico match in cui è rimasto a secco è quello con il Genoa, gara terminata 0-0. Lo scorso anno Lucho è arrivato a 18 gol in 34 partite di campionato, ora il numero 9 è già a quota 11 in 16 gare.