L'Atalanta si gioca tutto in un mese. Gasperini: "Senza infrasettimanali non passa mai..."

Il finale di campionato e la finale di Coppa Italia. Il mese di maggio sarà decisivo per tutti, Atalanta compresa e in conferenza stampa, a -1 dalla gara contro il Sassuolo, ne ha parlato Gian Piero Gasperini. "È vero, ma non possiamo avere frenesia. La settimana intera, visto che siamo abituati a giocare ogni tre giorni, sembra non passare mai. Non siamo abituati più a queste cadenze, dobbiamo aspettare a giocare (ride, ndr). È una strana diversità".