L'ex agente di Scamacca a Report: "È una vicenda marcia, non ci si mette nel mezzo"

Il passaggio di Gianluca Scamacca e Dejan Kulusevski torna argomento di un’inchiesta, quella condotta da Report su Rai3. Ai microfoni della trasmissione parla Paolo Paloni, ex agente dello stesso Scamacca: “Ci sta che tu vai da un giocatore e gli dici vuoi farti una chiacchierata, ma non che tu metti in mezzo altri giocatori. È una cosa marcia. Lucci ha De Rossi in nazionale”.