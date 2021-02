L'ex rossonero Ielpo sulla presenza di Ibra a Sanremo: "Difficile da sostenere senza vittorie"

Mario Ielpo ai microfoni di 'Radio 24' ha parlato del momento del Milan, ieri sconfitto in malomodo al Picco dallo Spezia: "Il Milan è un po' appannato dal punto di vista fisico in alcuni giocatori. Calhanoglu e Bennacer non sono al massimo e si vede. Dietro l'assenza di Calabria si è sentita. Lo Spezia ieri si è mangiato il Milan, arrivava sempre prima sul pallone", ha detto l'ex rossonero che prosegue. "Tutte le squadre hanno avuto alti e bassi, il Milan non ne aveva mai avuti. Il piano B di lanciare palla lunga su Ibrahimovic non ha funzionato. Manca da un po' il piano A, ovvero il Milan che abbiamo celebrato perché giocava meglio degli altri"

Infine, Ielpo s'è soffermato sulla presenza di Ibrahimovic a Sanremo: "Quando le cose vanno bene è tutto sostenibile. Quando le cose vanno male, non si può fare nulla. Diventerebbe un po' difficile sostenere la partecipazione di Ibra, se i risultati non dovessero tornare ad essere positivi".