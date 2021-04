L'idea Aguero e i pensieri su Dybala: Juventus, un argentino rischia di essere di troppo

vedi letture

La candidatura di Sergio Aguero per la Juventus, spiega la Gazzetta dello Sport, merita grandissima attenzione. Il tutto nonostante la concorrenza di Barcellona e PSG e soprattutto la presenza in squadra di Paulo Dybala. La sensazione infatti è che all'interno della rosa bianconera non ci sia spazio per entrambi per diversi motivi. In passato con l'Argentina c'è stata qualche piccola frizione della Joya con Messi e con i giocatori vicini alla Pulce, fra cui proprio Aguero. Per questo almeno inizialmente una convivenza sarebbe difficile. C'è poi la questione contratto: Dybala continua a dire sì alla proposta di rinnovo, per questo in estate la Juve dovrà fare dei ragionamenti. Anche perché fra i due ci sarebbe pure una questione di risparmio: Dybala guadagnando 10 milioni netti costerebbe 20 al lordo alla Juventus. Aguero guadagnando gli stessi 10 andrebbe a pesare 15 sulle casse juventine grazie all'aiuto del Decreto Crescita.