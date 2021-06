L'Inter abbassa le richieste per Hakimi: via per 70 milioni. Asta fra PSG e Chelsea

L'Inter abbassa leggermente le sue richieste per Achraf Hakimi. Non più 80 milioni, il club nerazzurro adesso ne chiede 70, vista la necessità di piazzare una cessione importante entro il 30 giugno. Chelsea e PSG si stanno dando battaglia per l'ex Borussia Dortmund: dopo la prima offerta dei francesi, sono entrati in scena i Blues, che oltre al conguaglio economico hanno messo sul piatto alcuni giocatori e la scelta di Marotta è finita su Marcos Alonso

Rilancio PSG - Leonardo si è messo in contatto con l'Inter ed ha rilanciato per il marocchino. Nessun giocatore come contropartita, solo offerta cash di poco superiore ai 60 milioni, cifra ancora distante dai 70 richiesti dai nerazzurri.