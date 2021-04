L'Inter gioca male? Cannavaro: "Incredibile criticare una squadra con un attacco così"

Fabio Cannavaro è tornato a parlare in Italia rilasciando una lunga intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato anche dell'Inter e delle critiche ricevute da Conte per il gioco: "Alla fine contano i risultati, un allenatore deve rispondere a quelli. Come si fa a dire che l'Inter è una squadra difensivista se ha il secondo attacco del campionato? È come criticare Cristiano Ronaldo. La verità è che nessuno fa più il catenaccio e che tutti interpretano le partite in base agli avversari e alle forze disponibili".